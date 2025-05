Kuvendi në bllokadë, deputetët pa punë por me paga të plota Kuvendi i Kosovës ka hyrë në javën e pestë të krizës politike, pa arritur ende të konstituohet plotësisht. Përpjekjet për zgjedhjen e kryesisë kanë dështuar disa herë. Seanca konstituive pritet të vazhdojë nesër në orën 10:00. Megjithatë, ajo që nuk do t’u mungojë deputetëve që tashmë kanë dhënë betimin është paga. Me gjithë bllokadën në…