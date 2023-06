Kuvendi mblidhet të enjten në seancë plenare Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë plenare të enjten e 15 qershorit. Deputetët do të shqyrtojnë në lexim të dytë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për minierat dhe mineralet. Ndërsa më pas seanca do të vazhdojë me shqyrtimin e pikave nga seancat e papërfunduara. Njoftimi për seancën e së enjtes është bërë…