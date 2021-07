Kuvendi mblidhet në seancë të rregullt, 15 pika në rend dite

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në ora 10:00 në seancë të rregullt plenare. Në rend dite do të jenë 15 pika, ndër to edhe shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë për shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave.