Kuvendi mban sot tri seanca, një të jashtëzakonshme Kuvendi i Kosovës sot do të mbajë dy seanca plenare dhe një seancë të jashtëzakonshme. Në seancën e radhës do të bëhet Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Zyrtarët Publikë dhe Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Pagat në Sektorin Publik. Të dyja projektligjet, ai për Pagat dhe për Zyrtarët Publikë do të shqyrtohen sot,…