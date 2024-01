Kuvendi mban seancë të jashtëzakonshme lidhur me faturat e energjisë elektrike Gjatë ditës së sotme Kuvendi i Kosovës do të mbajë seancë të jashtëzakonshme. Seanca e thirrur në ora 10:00 ka vetëm një pikë në rend dite “Shqyrtimi i Propozim-rezolutës në lidhje me çmimin dhe faturimin aktual të energjisë elektrike për konsumatorët”. Seanca e jashtëzakonshme për çështjen e çmimit të energjisë elektrike është thirrur nga PDK-ja./Lajmi.net/