Kuvendi mban seancë nesër, ky është rendi i ditës Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish nesër, në dy seanca. Seanca plenare e veçantë do të fillojë në orën 10:00 ku do të shqyrtohen tri Propozim-amandamente Kushtetuese, me nr.28, 29 dhe 30. Ndërsa seanca tjetër fillon në orën 10:30, ku në rend dite janë 17 pika. Rendi i ditës1. Miratimi i procesverbalit nga seanca…