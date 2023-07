Kuvendi mban dy seanca këtë javë, të fundit për sesionin pranveror Shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, tha se të enjten dhe të premten do të ketë seancë. Ndërsa të premten, ka deklaruar se do të jetë e fundit që do të jetë e fundit për këtë sesion pranveror. “Një seancë mbahet të enjten me pika të papërfunduara dhe të premten do të ketë…