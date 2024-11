Kuvendi lidh kontratë me punëtore të tjera të pastrimit pa lajmëruar fare, atyre që grevuan prej tre muajsh ua hedhin jashtë edhe rrobat

Punëtoret teknike të Kuvendit, të cilat kanë qenë në grevë për rreth tre muaj, gjatë ditës së sotshme i’u janë hedhur rrobat e punës jashtë, në oborrin e kuvendit pa i lajmëruar fare.

Ndonëse ua ndërprenë kontratën pa paralajmërimë duke i zëvendësuar kështu me punëtoret të reja punëtore sot u hodhën jashtë edhe rrobat të cilat punuan me to.

Më 16 shtator, punëtoret teknike të Kuvendit të Kosovës kanë hyrë në grevë. Kërkesa e tyre është që paga të rritet në 550 euro./Lajmi.net/