Kuvendi Komunal i Prishtinës mban seancë të jashtëzakonshme mbi vendimin për faljen e tatimit në pronë Gjatë ditës së sotme Kuvendi Komunal i Prishtinës do të mbajë seancë të jashtëzakonshme lidhur me vendimin për faljen e tatimit në pronë. Sipas njoftmit seanca do të zhvillohet në sallën e kuvendit komunal duke filluar nga ora 15:00. Theksojmë se Gjykata Kushtetuese ka marrë vendim para disa ditësh që komunat duhet të vendosin vetë…