Kuvendi i Shqipërisë – Legjislatura e 11-të nis nesër punimet me seancën konstituive
Kuvendi i Shqipërisë zhvillon nesër seancën e parë të legjislaturës së 11-të, ku janë parashikuar dy mbledhje. Ajo e paradites ka karakter ceremonial, drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë dhe i vetmi vendim që merr është ngritja e komisionit që verifikon mandatet e deputetëve. Kreu demokrat, Sali Berisha ka refuzuar të zhvillojë këtë…
Lajme
Kuvendi i Shqipërisë zhvillon nesër seancën e parë të legjislaturës së 11-të, ku janë parashikuar dy mbledhje. Ajo e paradites ka karakter ceremonial, drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë dhe i vetmi vendim që merr është ngritja e komisionit që verifikon mandatet e deputetëve.
Kreu demokrat, Sali Berisha ka refuzuar të zhvillojë këtë ceremoni bashkë me deputetin Tritan Shehu dhe pritet që seancën ta hapë ligjvënësi socialist Vasil Llajo. Parlamenti rimblidhet sërish pasditen e nesërme dhe deputetët bëjnë betimin, shkruan A2 CNN.
Në këtë seancë do të zgjidhet me votim të fshehtë kryetari i ri i Kuvendit, post për të cilin kryeministri Edi Rama propozoi Niko Peleshin dhe nënkryetare nga PS, Klodiana Spahiu. Ndërsa Berisha zgjodhi të mos ndryshojë emrin e përfaqësuesit të demokratëve dhe pritet që Agron Gjekmarkaj të votohet nënkryetar i Kuvendit.
Sipas Kushtetutës, Presidenti i Republikës, në fillim të legjislaturës, emëron Kryeministrin me propozim të partisë që ka shumicën e vendeve në Kuvend.
Kryeministri Rama paraqet brenda 10 ditëve në Parlament programin politik të Këshillit të Ministrave së bashku me përbërjen e tij.