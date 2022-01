Kuvendi i ndan RTK-së mbi 2.2 milionë euro

Për shkak të gjendjes në RTK, kryetari i Komisionit Armend Muja theksoi është miratuar projeksioni i shpenzimeve të RTK-së për tremujorin e parë të këtij viti.

Ndërkohë, sipas Mujës, të mërkurën e ardhshme do ët diskutohet në këtë komision projeksioni i përgjithshëm për të gjithë vitin 2022 dhe raporti për vitin 2021.

Para Komisionit, sot ka raportuar kryetari i Bordit të RTK-së, Besnik Boletini i cili tha se projeksioni buxhetor për vitin 2022 është 8 milionë e 960 mijë euro përkundër që në projeksionin e parë ishin 11 milionë e 960 mijë euro.

“Kështu që ne si bord kemi kërkuar menjëherë të bëhen shkurtimet buxhetore, të bëhet buxheti me paratë që i kemi në dispozicion, sepse përndryshe rrezikonim për t’u futur në borxh 2 milionë e 400 mijë euro. Pastaj, kemi insistuar te projeksioni për t’i bërë komente dhe disa rekomandime për me i hequr disa shpenzime, me i shtua linja të reja brenda këtyre mundësive buxhetore që i kemi pasur”, tha ai./kp