Kuvendi i Maqedonisë së Veriut mban seancë për votimin e Qeverisë së re Kuvendi i Maqedonisë së Veriut do të mbajë të shtunën seancën për votimin e Qeverisë së re, që do të drejtohet nga Hristijan Mickoski, kryetar i VMRO DPMNE-së, partisë e cila fitoi zgjedhjet e rregullta parlamentare që u mbajtën më 8 maj. Qeveria e re do t’i ketë 24 ministri, apo katër më shumë sesa…