Kuvendi i Kosovës zgjidh problemin me punëtorët e mirëmbajtjes Pas nëntë javësh grevë, Kuvendi i Kosovës ka arritur më në fund të zgjidhë problemin e krijuar për shkak të kërkesave për ngritjen e pagës minimale për punëtorët e mirëmbajtjes higjienike, pasi sot ka arritur kontratë të re me të njëjtin operator ekonomik dhe paga mujore do të jetë së paku 400 euro. Punëtorët e…