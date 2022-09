​Kuvendi i Kosovës dhe ai i Shqipërisë do të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi Nesër në Tiranë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca dhe kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla, do të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi midis dy parlamenteve. Memorandumi nënshkruhet në Kuvendin e Shqipërisë, në Tiranë, në orën 12:00. Pas nënshkrimit të memorandumit, Konjufca dhe Nikolla do të mbajnë konferencë të përbashkët për media.