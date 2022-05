​Kuvendi formoi organin për përzgjedhjen e anëtarëve në OSHP

Ky proces u kritikua nga opozita, të cilët nuk morën pjesë në votim, ndërsa pro votuan deputetët e mazhorancës, Listës Serbe dhe komunitetet të tjera jo shumicë.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Arben Gashi tha se Qeveria Kurti është bërë pjesë e një afere korruptive në OSHP me tender njëburimor.

Ai tha se e njëjta nuk ka respektuar as procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve me konkurs, derisa ironizoi edhe me qëndrimin e kryeministrit Kurti në SHBA.

“Qeveria është pjesë një afere korruptive me tender njëburimor, ky është problemi që e ka ky vend. Çka ka ndodhur sot, një orë para se të fillojë kjo pikë e rendit të ditës, qeveria online, kryeministri prej Uashingtoni, a ku është, e ka ndalë Conter Strike dhe e ka ndërruar një emër se cili do të shkojë para panelit përzgjedhës”, tha ai.

Kritik u shfaq edhe deputeti i PDK-së, Hajdar Beqa, i cili i kërkoi ekzekutivit t’i tërheq emrat për anëtarët e OSHP-së.

“Qeveria t’i tërheqë këto propozime, të shkojë me procedura të shpejta ose me konkurs. Mendoj se s’ka rrugë tjetër që të zgjidhen anëtarët dhe kandidatët që plotësojnë kriteret në organin shqyrtues të prokurimit”, deklaroi ai.

Ndërsa, shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri tha se Qeveria me vetëdije të plotë e ka shtyrë procesin e emërimit të bordit të OSHP-në.

“Qeveria me vetëdije të plotë e ka shtyrë procesin e emërimit të bordit në OSHP-së, për të vendosur një bord që i shkon përshtati kontraktimit të vetë qeverisë”, shtoi ai.

Nga ana tjetër, këtyre akuzave iu kundërpërgjigj, ushtruesja e detyrës së shefes së GP të Lëvizje Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila.

“Nuk mund ta prishim një praktikë që tregon rezultate pozitive. Andaj nëse dëshirojnë të gjejnë arsye për destruktivitetin e tyre në raport me proceset e rëndësisë le të provojnë metoda të tjera. Ne kemi në trajtim një pikë që është e rëndësisë së veçantë”, tha ajo.

Anëtarët e organit për përzgjedhjen e anëtarëve të OSHP-së janë, Rrustem Thaçi nga Gjykata Supreme, Françiska Zhitia-Imeri nga Gjykata e Apelit dhe Nikolla Petronjeviq nga Gjykata Themelore në Mitrovicë.