Kuvendi emëron komisionin për dhënien e provimit të Jurisprudencës Kuvendi i Kosovës me 65 vota për, ka votuar pro emërimit të komisionit për dhënien e provimit të Jurisprudencës në seancën plenare të së premtes. Komisioni do të jetë me këtë përbërje: Fejzullah Rexhepi, kryetar i Komisionit dhe Faton Bajrami, zëvendëskryetar, pyetës për lëndën: E drejta civile (Materiale dhe procedurale); Sebahate Hoxha-Pepaj anëtare dhe Isuf…