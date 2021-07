Kuvendi do të diskutojë të hënën për 100 ditëshin e Qeverisë Kurti

“Në 14 vazhdojmë me pikat a papërfunduara. Seanca do të vazhdojë me datën 2 gusht. Ne nga pozicioni i pozitës presim miratimin e rishikimit të buxhetit për të ofruar mundësinë e pakos ekonomike. Në seancë do të vazhdohet me votime, 4 marrëveshjeve ndërkombëtare”, tha ajo.

Tutje, Kusari-Lila ka thënë se do të diskutojnë edhe për sfidat që e kanë karakterizuar Qeverinë në 100 ditëshin e punës.

“Kërkesa e deputetëve është e përfshirë në agjendën e ditës së hënë ndaras raporti 100 ditësh është publiku dhe është aty. Natyrisht në secilën kërkesë qëndron edhe Qeveria të gatshëm të diskutojmë për sfidat që kanë karakterizuar 100 ditëshin e Qeverisë Kurti 2”, shtoi Kusari-Lila.