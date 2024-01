Kuvendi diskuton të enjten lidhur me çmimet e larta të faturave të energjisë elektrike Gjatë ditës së enjte në Kuvendin e Kosovës do të diskutohet lidhur me faturat e larta energjisë elektrike. Kështu ka bërë të ditur shefi i Grupit Parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit. “Me mbështetjen e 40 deputetëve nga partitë tjera opozitare, si Grup Parlamentar i PDK-së kemi thirr…