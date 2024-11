​Kuvendi cakton tri seancat e radhës Kuvendi i Kosovës më 2 dhjetor do mbahet seancë e re plenare, ku do të diskutohet për katër vjet të qeverisë Kurti. Ndërsa, 5 dhjetor do të mbajë dy seanca tjera. Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, nga mazhoranca thanë se synojnë në këto seanca të shtyjnë përpara agjendën parlamentare të pushtetit. Mirëpo, nga opozita…