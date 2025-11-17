Kushtrimi, banori i radhës në BBVK4

Këngëtari Kushtrim Kelani është banori i radhës i Big Brother VIP Kosova. Ai është banori i 15 me radhë i këtij edicioni. “Si djalë i berberit, di edhe të qeth ngapak”, u shpreh Kushtrimi në hyrje.

ShowBiz

17/11/2025 23:38

