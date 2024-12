“Kushtetuta nuk është filxhan i kafes”: Lladrovci thotë se Konjufca e shkeli rregulloren e Kuvendit Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, e ka akuzuar kryetarin e Kuvendit, Glauk Konjufca, për shkeljen e rregullores së Kuvendit. Kjo ndërlidhur me situatën e djeshme ku nuk u lejua pjesëmarrja e deputetëve serbë në seancë. “Ky manifestim në prag të fushatës, ka qëllim por me efekte të ndryshme politike. Efekti më i keq do t’i…