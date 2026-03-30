Kushtetuesja rrëzon kërkesën e Albulena Haxhiu për procedurën e zgjedhjes së Presidentit

30/03/2026 17:16

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vendosur sot duke rrëzuar kërkesën e paraqitur kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu dhe nëntë deputetë të tjerë lidhur me kushtetutshmërinë e procedurës për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës.

Në vendimin e saj, Gjykata ka konstatuar se procedura e ndjekur për zgjedhjen e Presidentit është në përputhje me Kushtetutën, duke i dhënë fund kontestit të ngritur nga deputetët. Po ashtu, është refuzuar edhe kërkesa për masë të përkohshme, që synonte pezullimin e kësaj procedure.

“Gjykata, njëzëri, vendosi:

I. TË HEDHË POSHTË kërkesën e parashtruesve të kërkesës;

II. TË REFUZOJË kërkesën për vendosjen e masës së përkohshme”, theksohet mes tjerash në komunikatë.

Vendimi është marrë njëzëri dhe hyn në fuqi menjëherë, ndërsa do të publikohet edhe në Gazetën Zyrtare, sipas ligjit në fuqi.

Lajmi ne perditesim…

