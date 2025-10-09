Kushtetuesja kthen seancat, nesër në rend dite zgjedhja e nënkryetarit serb

Lajme

09/10/2025 12:10

Nesër në orën 10:00 do të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.

Në rend dite është zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radha e komunitetit serb.

Kjo seancë është thirrur pas aktgjykimit të plotë të Gjykatës Kushtetuese që u publikua dje.

Me zgjedhjen e nënkryetarit serb Kuvendi konsiderohet i konstituuar dhe për një gjë të tillë Kuvendi ka afat 12 ditë.

