Kushtetuesja kthen seancat, nesër në rend dite zgjedhja e nënkryetarit serb
Nesër në orën 10:00 do të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Në rend dite është zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radha e komunitetit serb. Kjo seancë është thirrur pas aktgjykimit të plotë të Gjykatës Kushtetuese që u publikua dje. Me zgjedhjen e nënkryetarit serb Kuvendi konsiderohet i konstituuar dhe për një gjë…
Lajme
Nesër në orën 10:00 do të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Në rend dite është zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radha e komunitetit serb.
Kjo seancë është thirrur pas aktgjykimit të plotë të Gjykatës Kushtetuese që u publikua dje.
Me zgjedhjen e nënkryetarit serb Kuvendi konsiderohet i konstituuar dhe për një gjë të tillë Kuvendi ka afat 12 ditë.