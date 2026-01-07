Kushtet e rënda atmosferike, Policia e Kosovës apel shoferëve për kujdes të shtuar në trafik

Lajme

07/01/2026 23:24

Bazuar në situatën e tanishme ku kemi ndryshim të kushteve atmosferike dhe reshje të shiut e të borës, Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve si dhe ngadalësim gjatë lëvizjes në rrugë nga të reshurat e shiut dhe në rrugë të mbuluara me borë dhe me mundësi të paraqitjes së ngricave.

Policia e Kosovës apelon për sigurinë në trafik:

“Kushtet aktuale atmosferike: Reshjet e shiut, borës dhe ngricat e mundshme krijojnë vështirësi në qarkullimin rrugor.

🚗 Këshilla për shoferët:

📏 Mbani distancën e sigurisë mes mjeteve.

⚠️ Përshtatni shpejtësinë me kushtet e rrugës.

🛑 Ngadalësoni gjatë ngasjes në rrugë me shi e të mbuluara me borë dhe akull.

❄️ Pajisuni me gomat dhe mjetet dimërore”, apelon policia.

