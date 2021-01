Kush u certifikua e kush jo? Çfarë ndodhi sot në zhvillimet dramatike e maratonike në KQZ

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve së pari votoi për mënyrën e votimit të certifikimit ose jo të listave të partive politike, shkruan lajmi.net.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka votuar këto lista të partive politike secilën veç e veç.

KQZ ka certifikuar listat e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës por në anën tjetër nuk e ka certifikuar listën e Lëvizjes Vetëvendosje për kandidatë për deputetë.

Vlen të theksohet fakti se pa u votuar kanë mbetur edhe listat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate ku kjo e fundit nuk u certifikua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve as si parti politike.

Për të gjitha këto vendime të marra sot nga KQZ subjektet politike do të kenë mundësinë e ankesave të cilat do të shqyrtohen në afatet e parapara ligjore.

Por, kjo mbledhje e cila ka zgjatur për mbi 7 orë është përcjellur me përplasje dhe tensione të shumta të shumta.

Fillimisht zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka njoftuar nga 47 kandidatët që janë të dënuar me vendim të plotfuqishëm të gjykatës, 26 janë tërhequr nga subjektet politike.

Përfaqësuesi i Lëvizjes Vetëvendosje në KQZ, Sami Kurteshi i tha kryetarës së KQZ-së se po tenton ta elimojë politikisht një subjekt të caktuar politik.

“Kjo është përpjekja për eliminim politik të partive të caktuara, i kuptoj rrethanat politike, tendencat, çështjen në fjalë, mirëpo po e them hapur, kjo është tendencë si e vendeve autoritare të bëhet luftë ndaj kandidatëve me besueshmërinë më të madhe”, tha Kurteshi.

Në anën tjetër, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Arianit Elshani i ka dhënë kryetarit të Zyrës për Certifikim të kandidatëve Yll Buleshkaj se e ka shkelur ligjin.

Elshani bëri këto deklarata duke iu referuar rekomandimit të Zyrës për Certifikim të kandidatëve që sot tha se të gjithë kandidatët në listat përkatëse që janë dërguar në KQZ duhet të certifikohen, duke përfshirë edhe ata që bien ndesh me vendimin e Gjykatës Kushtetuese i cili thotë se ata që kanë probleme me ligjin në tri vitet e fundit nuk mund të kandidohen për deputetë, shkruan lajmi.net.

Elshani tha se Buleshkaj s’mund të fshihet nga përgjegjësia ligjore dhe institucionale dhe se e ka zëvendësuar këtë përgjegjësi me simpatinë private për një parti politike.

“Kryetar, kështu. Sot me veprimin tënd dhe me dërgimin e kësaj liste, ke bërë veprimin më të rëndë dhe atentat ndaj demokracisë dhe shtetit ligjor. Ti dhe ata që të kanë shtyrë ta sjellësh këtë vendim, keni bërë atentar ndaj sundimit të ligjit në Kosovë, sot ti ke vendosur që përgjegjësinë institucionale dhe ligjore ta zëvendësosh me simpatinë tënde për parti politike dhe këtë në kundërshtim me ligjin, por ti nuk mund të fshehesh nga përgjegjësia ligjore për këtë vendim, si u bë që brenda 24 orëve ke ndryshuar vendimin për certifikimin e listave”, tha ai.

E pas vendimit për moscertifikimin e listave të lartcekura kanë reaguar subjektet politike në fjalë.

Lëvizja Vetëvendosje në reagimin e tyre kanë akuzuar kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka se është e ndikuar politikisht lidhur me vendimet të cilat i ka marrë.

Gjuha e Vetëvendosjes drejtuar Dakës ditëve të fundit ka qenë e ashpër pasi të njëjtit e kanë quajtur marionetë të disa subjekteve të caktuara politike dhe e kanë linçuar atë publikisht.

Pos VV-së, reagim ka pasur edhe nga kreu i Nismës Socialdemokrate, subjekt ky i cili nuk u certifikua as si listë e as si parti politike nga KQZ-ja.

Në reagimin e Limajt gjithashtu thuhet se KQZ është ndikuar politikisht nga çarçe të caktuara.

Në anën tjetër, lajmi.net ka siguruar gjithashtu edhe listën e kandidatëve për deputetë të cilëve sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese nuk iu lejohet të kandidojnë për deputetë pasi kanë denime për vepra penale me vendim të prerë të gjykatës në 3 vitet e fundit.