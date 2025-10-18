Kush po prin në garën për Asamblenë e Prishtinës? Këta janë 10 kandidatët më të votuar nga secila parti – të procesuara mbi 90% e vendvotimeve
Lajme
Në garën për Kuvendin Komunal të Prishtinës, prej 242 vendvotimeve të përpunuara nga 268 (rreth 90,30 % të totalit), del një skenë interesante dhe konkurruese mes subjekteve politike.
Më poshtë janë rezultatet aktuale (pa përfunduar numërimin) për 10 kandidatët kryesorë nga secili subjekt që ka marrë më së shumti vota deri tani:
LDK – Lidhja Demokratike e Kosovës
Përparim Rama – 25,751 vota
Bujar Gashi – 1,168 vota
Bekim Gashi – 1,112 vota
Milazim Vitija – 1,056 vota
Fadil Aliu – 834 vota
Egzon Pacolli – 832 vota
Sokol Havolli – 794 vota
Dasmor Durmishi – 754 vota
Shefqet Osmani – 620 vota
Etnik Mustafa – 583 vota
PDK – Partia Demokratike e Kosovës
Uran Ismaili – 19,732 vota
Agron Canolli – 1,014 vota
Leutrim Retkoceri – 816 vota
Besianë Musmurati – 773 vota
Ilirik Musliu – 755 vota
Yll Muriqi – 752 vota
Granit Geci – 612 vota
Florian Beka – 591 vota
Plator Gërdovci – 590 vota
Trim Syla – 538 vota
VV – Lëvizja Vetëvendosje
Mrika Limani Myrtaj – 19,032 vota
Gëzim Sveçla – 1,366 vota
Jeta Bujari – 1,047 vota
Berita Abazi Muhadri – 698 vota
Egzon Azemi – 638 vota
Feim Osmani – 627 vota
Nora Kelmendi – 579 vota
Besart Krasniqi – 497 vota
Nexhmije Gjema – 420 vota
Lumnije Mikullovci – 395 vota
AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës
Bekë Berisha – 8,850 vota
Kreshnik Smajlaj – 684 vota
Endrit Gashi – 613 vota
Yll Bogaj – 573 vota
Bahri Gashi – 445 vota
Kushtrim Mushica – 414 vota
Burhan Pajaziti – 402 vota
Fadil Arifi – 328 vota
Argjir Rexha – 321 vota
Arsim Binaku – 298 vota
Lidhja e Prishtinës
Fehmi Kupina – 6,543 vota
Betim Abdullahu – 360 vota
Kreshnik Sopi – 349 vota
Liridon Restelica – 303 vota
Arbenita Murseli Haxholli – 273 vota
Sabri Dragusha – 259 vota
Faton Pacolli – 248 vota
Besnik Bahtiri – 248 vota
Nusret Stublla – 243 vota
Vebi Mujku – 235 vota
PSD
Besa Shahini – 2,343 vota
Nexhmedin Bekteshi – 342 vota
Qëndrim Sahiti – 218 vota
Gëzon Kastrati – 213 vota
Rrezartor Meha – 209 vota
Drilon Pireva – 167 vota
Nol Nushi – 146 vota
Frashër Krasniqi – 92 vota
Anita Cacaj – 88 vota
Bardh Ahmeti – 88 vota
Ndërkohë, sa i përket garës për kryetar të Prishtinës, pritet që ajo të shkojë në balotazh mes kandidatëve kryesorë: Perparim Rama nga LDK dhe Hajrulla Çeku nga VV, ndërsa LDK duket se po rrit mbështetjen në asamble./lajmi.net/