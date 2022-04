Kush merr më shumë në Zvicër, ata që punojnë në shtet apo privat?

Statistikat e fundit tregojnë pagën mesatare për ata që punojnë në sektorin publik në krahasim me ata që punojnë në sektorin privat në Zvicër. Dallimi është domethënës.

Në vitin 2020, një pagë mesatare bruto mujore për një punonjës të sektorit publik ishte 8,012 CHF krahasuar me 6,361 CHF në sektorin privat. Mesatarisht, një punë me kohë të plotë në qeveri ishte 26% më mirë e paguar sesa një punë me kohë të plotë në sektorin privat në Zvicër në vitin 2020, shkruajnë mediat zvicerane.

Hendeku midis pagave të sektorit publik dhe atij privat nuk është i ri në Zvicër. Në vitin 2012, paga mesatare e sektorit publik ishte 7,750 CHF, krahasuar me 6,118 CHF në sektorin privat, një premium prej 27%. Në vitin 2014, hendeku u ngushtua në 24% përpara se të ngjitej në 28% në 2018.

Gjithashtu, diapazoni i pagave mesatare ishte më i gjerë në sektorin privat sesa në atë publik. Paga e sektorit privat ishte gjithashtu më e ulët si në fund ashtu edhe në fund të gamës.

Në vitin 2020, paga mesatare e sektorit privat varionte nga 4,482 CHF në sektorin e hoteleve dhe restoranteve në 9,756 CHF në sektorin financiar, një raport prej 2.2. Në sektorin publik paga mesatare bruto varionte nga 6,320 CHF në pylltari deri në 10,150 CHF në IT dhe komunikim, një interval më i ngushtë dhe një raport prej 1.6 herë, përcjell albinfo.ch.

Sektorë të tjerë publikë me paga të larta ishin financat (8,922 CHF), mësimdhënia (8,769 CHF) dhe administrata publike (8,505 CHF). Ata që punonin në funksione administrative ishin 21% më të paguar në sektorin publik të Zvicrës (6,471 CHF) sesa në sektorin privat (5,364 CHF).

Sektorët privatë me pagë të lartë bruto mesatare ishin IT dhe komunikimi (8,990 CHF), prodhimi dhe shpërndarja e energjisë (8,429 CHF) dhe shkenca dhe teknologjia (7,840 CHF).

Në vitin 2019, rreth 10% e fuqisë punëtore të Zvicrës ishte e punësuar në sektorin publik. Mesatarja e OECD-së ishte gati 18%.