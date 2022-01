Kush kishte tentuar ta vrasë Isa Mustafën, sipas Valon Sylës?

Syla tha se LVV-ja kishte bërë atentat ndaj Isa Mustafës në kohën kur ky ishte kryeministër, ndërsa më pas bëri koalicion me LDK-në e udhëhequr prej tij për të qeverisur bashkë.

“Qata që provun me ba atentat – se ia kemi nis me i harru do fjalë eksplicite si atentati – që provun me vra Isa Mustafën, u bënë bashkë, Qeveria Kurti 1 me LDK-në. Atentat u kanë, tentim-atentat u kanë”, tha ai në T7.

Sipas Sylës, aktivistët e LVV-së i ishin futur Mustafës te shtëpia.

“Po i kanë çu kerret e zyrtarëve në hava”, tha ai, duke replikuar me profesorin Blerim Latifi.