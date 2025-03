“Kush je ti o i pacipë…”, “E shkela veten për ty” – Egli debaton ashpër me Gjestin

Dy nga banorët më të përfolur të Big Brother Vip Albani, Gjesti dhe Egli, kanë debatuar ashpër derisa kanë kaluar në ofendime.

Egli i drejtohet Gjestit se ajo për dashurinë që e ndjen për të e ka shkelur edhe vetën në disa raste, përderisa ajo iu drejtuar me fjalën se “o i pa cipë”.

Derisa, Gjesti ia përsërit frazën se “leje dashurinë se skam! Skam! Skam o vëlla!”.

Biseda e plotë:

Egli: Luajta për ty, shkela veten. Mua ma bënë këtë? Edhe sot e shkela veten.

Gjesti: Leje dashurinë se skam! Skam! Skam o vëlla! Ndalu moj, ndalu!

Egli: Do me lujt me mu? Do me lujt me mu?

Gjesti: Kurrë në jetë. Kurrë në jetë s’më ka penguar nishani. Betohu që se kam dit që ke pas nishane.

Egli: Do ta gjesh keq e më keq. Unë të vazhdoj të mboj në ‘prime’. Po ti kush je o pacipë? Kush je ti o lojtar? Mua më bën këtë? Me Danjën kam hequr mikrofonin

Gjesti: S’ka nevojë…

Kush je ti o i pacipë… -Eskalon debati mes Gjestit dhe Eglit./Lajmi.net/