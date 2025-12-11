Kush janë katër kandidatët që synojnë të marrin drejtimin e SPAK-ut?
Më 18 dhjetor përfundon mandati trevjeçar i Altin Dumanit në krye të Prokurorisë së Posaçme, periudhë gjatë së cilës SPAK ka hetuar figura të larta politike dhe grupe kriminale ndër më të rrezikshmit në vend.
Për këtë, ditën e sotme, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon një nga mbledhjet më të rëndësishme të vitit, atë për zgjedhjen e drejtuesit të ri të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK). Procesi nis në orën 09:00, me intervistimin e katër kandidatëve që garojnë për postin më të lartë të strukturës speciale.
Në garë për të marrë drejtimin e institucionit më të rëndësishëm antikorrupsion janë katër prokurorë të SPAK, të gjithë me eksperiencë të gjatë dhe rekorde hetimesh në çështje të ndjeshme: Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Elvin Gokaj dhe Klodian Braho, raportojnë mediat në Shqipëri.
Katër kandidatët sjellin profile të ndryshme dhe eksperienca të thelluara në hetimet më të rëndësishme të SPAK-së, ndërsa gara për postin e kreut të ri pritet me interes të lartë nga publiku dhe partnerët ndërkombëtarë.
Adnan Xholi
Adnan Xholi, i emëruar në vitin 2004, është një ndër emrat më me përvojë në garë. Aktualisht ai drejton Seksionin e Krimit të Organizuar në SPAK dhe ka një histori të gjatë hetimesh ndaj grupeve kriminale dhe rasteve korruptive. Xholi kandidon për herë të dytë për postin e kreut të SPAK-ut, pasi ishte në garë edhe në vitin 2022, kur u zgjodh Altin Dumani. Ndër hetimet e rëndësishme të tij përfshihet çështja e korrupsionit zgjedhor ndaj Fredi Belerit, si edhe zbardhja e atentatit ndaj ish-prokurorit Arian Ndoja në vitin 2019, dosje që solli më pas hapjen e hetimeve të tjera të mëdha, falë dekriptimit të komunikimeve në SkyEÇ.
Doloreza Musabelliu
Doloreza Musabelliu, e emëruar në vitin 2004, është prokurore e SPAK-ut me një rol të rëndësishëm në hetimin e çështjeve komplekse. Ajo ka qenë pjesë e grupit të prokurorëve të dosjes së njohur “Plumbi i Artë”, ku bashkëpunëtorë të drejtësisë zbuluan dhjetëra krime të ndodhura ndër vite. Ndër hetimet e saj më të rëndësishme është edhe masakra e vitit 2017 në qendër të Lushnjës, ku ajo kërkoi dënimin me burgim të përjetshëm për të pandehurit.
Elvin Gokaj
Elvin Gokaj, me karrierë të nisur në dhjetor 2000, është një tjetër kandidat me eksperiencë të gjerë në hetimet e nivelit të lartë. Ai ka qenë i përfshirë në disa dosje të rëndësishme të SPAK, përfshirë çështjen “Buka”, ku u mor i pandehur ish-ministri Arben Ahmetaj. Gokaj ka hetuar gjithashtu kreun e Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyraj, dhe disa zyrtarë të tjerë të përfshirë në abuzime me tenderë, në një dosje me vlerë miliona euro që lidhej me mirëmbajtjen e një aksi rrugor.
Klodian Braho
Prokurori Klodian Braho, pjesë e sistemit të drejtësisë që prej vitit 2007, është një nga figurat kryesore të SPAK. Ai drejton Seksionin e Korrupsionit dhe është autor i hetimeve ndaj disa prej dosjeve më të rëndësishme të viteve të fundit. Braho ka hetuar çështjen e inceneratorit të Elbasanit, për të cilën lëshoi urdhër-arreste për persona të përfshirë në skemën korruptive, si dhe ndau hetimin për ish-zv/kryeministrin Arben Ahmetaj. Mes çështjeve të tjera të rëndësishme janë dosja “5D”, ku u dërguan në gjyq ish-zyrtarë të Bashkisë së Tiranës, si dhe “Toyota Auris”, një dosje që vijon të hetohet në disa pista. Ai është gjithashtu pjesë e grupit të prokurorëve që ngritën akuzën për ish-ministrin Fatmir Mediu në lidhje me tragjedinë e Gërdecit.