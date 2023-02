“Kush ishte president kur u shpall Pavarësia e Kosovës?”, Stresit nuk i kujtohet emri i Fatmir Sejdiut 15-vjetori i Pavarësisë së Kosovës është pritur me aktivitete të ndryshme edhe në spektaklin Big Brother VIP Kosova. Një nga aktivitetet me të cilat “Vëllai i madh” ka sfiduar banorët ishte edhe sfida me pyetje rreth Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net. Por, çfarë ka nxitur të qeshura tek banorët por edhe habi në të njëjtën…