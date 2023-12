Kush i transportoi votuesit nga Kosova dhe Bosnja në Serbi? Votues nga Kosova, të organizuar me autobusë, shkuan në qytetet kufitare të Serbisë për të votuar në zgjedhjet e 17 dhjetorit. Autobusët që udhëtuan nga pjesa veriore e Kosovës – e banuar me shumicë serbe – për në Rashkë të Serbisë, i kishin kryesisht të mbuluar emrat e kompanive me shirita të bardhë. Se kush…