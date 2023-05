Kush i fitoi 10.000 euro nga ArtMotion

Pritjes së madhe, shpalljes së fituesit të parë të lojës shpërblyese nga Artmotion prej 10,000 EUR i erdhi fundi te shtunën ne emisionin Oxygen Show me perzgjedhjen e fitueses fatlume znj. Herolinda Lajqi, abonuese në Pakon Premium Plus.

Znj Herolinda Lajqi, është fituesja e parë e lojës shpërblyese n’plus me Premium, n’Plus me Cash’, me cmimin premi prej 10,000 EUR, e cila ka filluar në Prill dhe do jipet cdo muaj klienteve të cilët janë apo do të abonohen në pakon Premium Plus.

Artmotion nga data 5 Prill ka filluar me lojën për të fituar 10.000€ cash për të gjithë klientët e pakos Premium PLUS, të cilët në mënyrë automatike janë pjesë e lojës!

Mirëpo, edhe ju mund t’i bashkangjiteni shumë thjesht, leht dhe shpejtë, duke vizituar dyqnanin më të afërt të Artmotion, në rast se jeni klient aktual ju mund të kaloni nga pako aktuale në pakon Premium Plus, apo ju mund të bëheni klient i Artmotion direkt duke u abonuar direkt në pakon Premium PLUS!

Shpallja e fituesit, abonuesit ne pakon Premium Plus ne muajin Maj, do të përzgjidhet përmes shortit, i cili do të transmetohet LIVE në OXYGEN SHOW nga Besim Dina.

Si dhe, në fund të muajit fituesi do të shpallet publikisht edhe në uebfaqen www.artmotion.net, e po ashtu, në të gjitha rrjetet sociale të Artmotion!

Të gjihë atyre që bëhen pjesë e lojës së madhe prej 10.000€ CASH, Artmotion, ju uron shumë fat dhe suksese, si dhe ju falenderon për besnikërinë tuaj, ndaj Artmotion

Vizitoni pikat e shitjes së Artmotion për t’u informuar më shumë, apo kontaktoni në 0800 20 600!