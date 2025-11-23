Kush i bllokoi autobusët urban në vitin 2017? – Sejdiu ia kthen Hotit: S’ka më mirë se me u sqaru në gjykatë
Ish-nënkryetari i Komunës së Prishtinës, kur kjo Komunë udhëhiqej nga VV, Dardan Sejdiu i ka reaguar ish-ministrit të Financave në të njëjtën periudhë, Avdullah Hotit i cili i tha Sejdiu se po gënjen në lidhje me bllokimin e autobusëve urban në 2017. Sejdiu tha se Hoti po gënjen për të kaluarën dhe përmes kësaj gënjeshtre…
Sejdiu tha se Hoti po gënjen për të kaluarën dhe përmes kësaj gënjeshtre po i shërben narrativës së pushtetit aktual.
“Në vitet 2015–2017, autobuset ishin të bllokuar për dy vjet rresht në ministrinë e tij, me arsyetime të njëpasnjëshme, me çdo lloj zvarritje të mundshme. Kjo nuk është opinion. Kjo është fakt i dokumentuar, i provuar, i njohur publikisht. Kishim mjete, kishim dokumente, kishim procedura të përfunduara. Ajo që s’kishim ishte vullneti i ministrit për me nënshkru. Dhe u thye vetëm kur qytetarët protestuan. Asokohe, LDK ishte në pushtet qendror. Ne ishim në Prishtinë. Logjika ishte e qartë. Dhe qyteti fitoi”, ka shkruar Sejdiu.
Ai ka thënë se sot kjo histori po përsëritet dhe ka pasoja shumë të rënda.
“Sot, një qeveri pa mandat po e përdor krizën e transportit publik për të krijuar panik dhe për të krijuar terren që buxheti i paligjshëm të paraqitet si “domosdoshmëri”. Kjo nuk është paaftësi. Kjo është strategji. Ndërkohë, ish-ministri i asaj kohe ka zgjedhur të hyjë në betejë kundër meje, jo kundër atyre që realisht po e shkatërrojnë transportin publik sot. Dhe kjo, në vetvete, flet shumë. Sa për padinë që përmendi: ju lutem, vazhdoni. Nuk ka askund më mirë se në gjykatë për me u sqaru edhe një herë publikisht bllokadën e asaj kohe. Nuk kam asnjë problem me këtë. Përkundrazi, është rast i artë që opinioni me i pa faktet e vërteta edhe një herë. Unë sot po flas për Prishtinën e vitit 2025. Për qytetin që po mbetet pa transport publik. Ai po flet për mua. Ky është dallimi. Koha ka tregu kush e ka qytetin prioritet, e kush thjesht vazhdon të jetë peng i së kaluarës së vet”, ka shtuar Sejdiu. /Lajmi.net/
