Kush është këngëtari shqiptar që po shoqëron Taynën në Amerikë

Tayna edhe këtë vit ishte shumë aktive me koncerte të shumta dhe projekte muzikore dhe pas një sezoni të lodhshëm ajo ka vizituar Amerikën ku po kalon disa ditë pushimi, shkruan lajmi.net.

Në fotografitë dhe videot që reperja nga Prizreni po ndan në rrjete sociale kemi parë atë duke u shoqëruar nga modelja Vildane Zeneli gjatë vizitës së saj në SHBA.

Por tani me një postim të ndarë në Instastory nga Tayna shohim se bashkë me Vildanen është edhe këngëtari Seven Saraçi ata që po ndihmojnë rep-artisten të shijojë në maksimum këto ditë. /Lajmi.net/