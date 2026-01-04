Kush është Delcy Rodriguez, udhëheqësja e Venezuelës pas kapjes së Maduros?
Pas kapjes së Presidentit NicolAs Maduro gjatë një operacioni ushtarak amerikan në Venezuelë, komanda e vendit të Amerikës së Jugut ka rënë në duart e Zëvendëspresidentes Ekzekutive Delcy Rodríguez.
Kjo është ajo që përcakton kushtetuta e Venezuelës në skenarët e saj të ndryshëm që parashikojnë mungesën e një presidenti. Sipas neneve 233 dhe 234, pavarësisht nëse mungesa është e përkohshme apo absolute, zëvendëspresidenti merr përsipër detyrat presidenciale.
Rodríguez – gjithashtu ministre e financave dhe e naftës – mori detyrën të shtunën pasdite. Disa orë pas kapjes së Maduros dhe gruas së tij, Cilia Flores, ajo kryesoi një seancë të Këshillit Kombëtar të Mbrojtjes, e rrethuar nga ministra dhe zyrtarë të tjerë të lartë, dhe kërkoi “lirimin e menjëhershëm” të çiftit, ndërsa dënoi operacionin ushtarak amerikan.
Duke qëndruar para flamurit të Venezuelës, Rodríguez tha se operacioni i mëngjesit të hershëm përfaqëson një shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe sovranitetit të Venezuelës. Ajo shtoi se veprimi duhet të refuzohet nga venezuelianët dhe të dënohet nga qeveritë në të gjithë Amerikën Latine.
Rodríguez, 56 vjeç, është nga Karakasi dhe studioi drejtësi në Universitetin Qendror të Venezuelës.
Ajo ka kaluar më shumë se dy dekada si një nga figurat kryesore të chavismo-s, lëvizjes politike të themeluar nga Presidenti Hugo Chávez dhe të udhëhequr nga Maduro që nga vdekja e Chávez në vitin 2013.
Krahas vëllait të saj Jorge Rodríguez, presidentit aktual të Asamblesë Kombëtare, ajo ka mbajtur pozicione të ndryshme pushteti që nga epoka e Çavezit. Ajo shërbeu si ministre e komunikimit dhe informacionit nga viti 2013 deri në vitin 2014 dhe më vonë u bë ministre e jashtme nga viti 2014 deri në vitin 2017. Në këtë rol, ajo mbrojti qeverinë e Maduros kundër kritikave ndërkombëtare, duke përfshirë akuzat për prapambetje demokratike dhe shkelje të të drejtave të njeriut në vend, shkruan CNN.
Si ministre e jashtme, Rodríguez përfaqësoi Venezuelën në forume të tilla si Kombet e Bashkuara, ku ajo akuzoi qeveritë e tjera se kërkonin të minonin vendin e saj.
Në vitin 2017, Rodríguez u bë presidente e Asamblesë Kombëtare Kushtetuese, e cila zgjeroi kompetencat e qeverisë pasi opozita fitoi zgjedhjet legjislative të vitit 2015. Në vitin 2018, Maduro emëroi nënkryetaren e saj për mandatin e tij të dytë. Ajo e mbajti postin gjatë mandatit të tij të tretë presidencial, i cili filloi më 10 janar 2025, pas zgjedhjeve kontroverse të 28 korrikut 2024. Deri në kapjen e presidentit, ajo shërbeu si autoriteti kryesor ekonomik i Venezuelës dhe ministre e naftës.
Opozita e Venezuelës pohon se zgjedhjet e vitit 2024 ishin të manipuluara dhe se Maduro nuk është një president i zgjedhur në mënyrë legjitime. Ata këmbëngulin se fituesi i vërtetë ishte ish-ambasadori Edmundo González Urrutia, një qëndrim i mbështetur nga disa qeveri në rajon.