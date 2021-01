Kush është Amanda Gorman, poetja që bëri thirrje për unitet në inaugurimin e Joe Biden?

Amanda Gorman është bërë poetja më e re që ka interpretuar ndonjëherë në një inaugurim presidencial, duke bërë thirrje për “unitet dhe bashkim” në poezinë e saj vetë-shkruar, shkruan BBC, transmeton lajmi.net.

22-vjeçarja paraqiti punën e saj The Hill We Climb si për personalitetet të pranishme në Washington DC ashtu edhe një audiencë globale që shikonte.

“Kur të vijë dita, ne pyesim veten se ku mund ta gjejmë dritën në këtë hije të pafund?” filloi poezia e saj pesë minutëshe.

Ajo vazhdoi duke iu referuar sulmeve të Kapitolit në fillim të këtij muaji.

“Ne kemi parë një forcë që do të shkatërronte kombin tonë në vend se ta ndante atë, do të shkatërronte vendin tonë nëse do të nënkuptonte shtyrje të demokracisë,” deklaroi ajo.

“Dhe kjo përpjekje pothuajse pati sukses. Por ndërsa demokracia mund të vonohet periodikisht, ajo kurrë nuk mund të mposhtet përgjithmonë”, tha Gorman.

Në poezinë e saj, Gorman e përshkroi veten si “një vajzë e dobët me ngjyrë, e ardhur nga skllevërit dhe e rritur nga një nënë e vetme [e cila] mund të ëndërrojë të bëhet presidente, teksa e gjen veten duke recituar për një të tillë”.

Laureatja e parë për Poetë Kombëtarë të Rinisë në Amerikë bëri punën e saj, e cila ishte të gjente fjalët e duhura në kohën e duhur.

Ishte një poezi me ritëm të bukur, të gjykuar mirë për një rast të veçantë, por do të jetojë gjatë përtej kohës dhe hapësirës së momentit.

Amanda Gorman e dorëzoi pjesën e saj me hir, fjalët që përmbante do të jehojnë me njerëzit në të gjithë botën: sot, nesër dhe larg në të ardhmen.

Shkrimtarja dhe interpretuesja, e cila u bë Laureatja e parë Kombëtare e Poetëve të Rinj në vend më 2017, ndoqi gjurmët e emrave të tillë të famshëm si Robert Frost dhe Maya Angelou.

“Unë me të vërtetë doja të përdorja fjalët e mia për të qenë një pikë uniteti dhe bashkëpunimi dhe bashkimit,” i tha Gorman programit Newshour të Shërbimit Botëror BBC para ceremonisë.

“Unë mendoj se ka të bëjë me një kapitull të ri në Shtetet e Bashkuara, për të ardhmen, dhe duke e bërë atë përmes elegancës dhe bukurisë së fjalëve”.

Leximi i Gorman u vlerësua shumë.

Aktorja amerikane Oprah Winfrey shkroi në Twitter se ajo nuk kishte qenë “kurrë më krenare për të parë një tjetër grua të re që ngrihej”.

Gjithashtu në Twitter, Joanne Liu, ish-kreu i agjencisë së ndihmës Médecins Sans Frontières, e përshkroi poezinë si “5:43 minuta më frymëzuese për një kohër të gjatë”.

Ish-Zonja e Parë, Michelle Obama vlerësoi “fjalët e forta dhe prekëse” të Gorman duke shtuar: “Vazhdo të shkëlqesh, Amanda!”

Politikania amerikane dhe aktivistja e të drejtave Stacey Abrams tha se poezia ishte “një frymëzim për të gjithë ne”.

Ish-kandidatja për presidente, Hillary Clinton shkroi në Twitter se Gorman kishte premtuar të kandidonte për presidente më 2036 dhe shtoi: “Unë për një nuk mund të pres”.

Poetja laureta e Illinois, Angela Jackson, tha se recitimi ishte “kaq i pasur dhe po aq i mbushur me të vërteta”.

“Unë isha e shtangur që ajo ishte aq e re dhe aq e mençur,” tha Jackson për Chicago Sun-Times, transmeton lajmi.net.

Gorman tha se ajo “bërtiti dhe kapi kokën” kur zbuloi se ishte zgjedhur për të lexuar në ceremoninë e betimit të Presidentit Biden.

Ajo tha se ndjeu “ngazëllim, gëzim, nder dhe përulësi” kur iu kërkua të merrte pjesë, “dhe gjithashtu në të njëjtën kohë terror”.

Dhe ajo shtoi se shpresonte që poezia e saj, e përfunduar ditën kur mbështetësit e ish-Presidentit Donald Trump sulmuan Kapitolin, do të “flasë për momentin” dhe “bëj këtë herë drejtësi”.

E lindur në Los Anxhelos më 1998, Gorman kishte një pengesë në të folur si fëmijë, një fatkeqësi që ajo ndan me presidentin e ri të Amerikës.

“Më ka bërë interpretuesja që jam dhe tregimtarja që përpiqem të jem,” tha ajo në një intervistë të fundit me Los Angeles Times.

“Kur ju duhet të mësoni veten se si të thoni tingujt dhe të shqetësoheni shumë për shqiptimin, kjo ju jep një vetëdije të caktuar për zërin, për përvojën dëgjimore”, shtoi ajo.

Gorman u bë laureate e poetëve të rinj në LA në moshën 16 vjeçare. Tre vjet më vonë, ndërsa studionte sociologji në Harvard, ajo u bë Laureate e Poetëve Kombëtar të Rinisë.

Ajo botoi librin e saj të parë, “The One for Whom Food Is Not Enough”, më 2015 dhe do të botojë një libër me figura, “Change Sings”, më vonë këtë vit. /Lajmi.net/