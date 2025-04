Kush është Amalia Damonte, dashuria e madhe e Papa Françeskut përpara se t’i kushtonte jetën fesë?

Papa Françesku vdiq këtë të hënë në moshën 88-vjeçare në rezidencën e tij në Santa Marta. Ishte ora 7:35 e mëngjesit kur peshkopi i Romës “u kthye në shtëpinë e Atit”, sipas Farrelit.

Ai gjithashtu donte të bënte të qartë se ai ia ka kushtuar jetën e tij shërbimit të Zotit dhe Kishës , përveç mësimit të “vlerës së Ungjillit me besnikëri, guxim dhe dashuri universale, dhe në veçanti për më të varfërit dhe më të margjinalizuarit”.

Megjithatë, ajo që shumë mund të mos e dinë është se përpara se Papa t’i kushtonte jetën fesë, ai jetoi një histori të madhe dashurie . Në fakt, Jorge Bergoglio ishte gati të martohej me një grua të re argjentinase, Amalia Damonte.

Historia e dashurisë së Jorge Bergoglio dhe Amalia Damonte

Historia e dashurisë mes Jorge Bergoglio dhe Amalia Damonte daton që nga fëmijëria e tyre në qytetin e tyre të lindjes, Buenos Aires. Lidhja e tyre filloi kur ata ishin vetëm dymbëdhjetë vjeç . Në atë kohë ata jetonin mjaft afër njëri-tjetrit dhe ndanin lojëra në parkun e lagjes.

Vetë Amalia tregoi në një intervistë për një media argjentinase se mes tyre ekzistonte një lidhje shumë e veçantë , e bazuar kryesisht në përulësinë dhe shqetësimin për të pafavorizuarit.

“Ai ishte i madh, i pjekur, një djalë i mrekullueshëm”, tha Damonte për atë se si ishin ato vite romantike. E vërteta është se lidhja e tyre jo vetëm ka zgjatur në fëmijëri, por ka qëndruar edhe me kalimin e kohës. Ishte Bergoglio ai që mori një vendim vendimtar . Ai i shkroi një letër Amalias në të cilën deklarohej. Amelia deklaroi në intervistë se letra shoqërohej me “një vizatim dhe një mesazh “. Ai mesazh kishte një frazë kyçe: “Nëse nuk martohem me ty, do të bëhem prift”.

Prindërit e Amalias nuk ishin dakord me një martesë kaq të hershme dhe e ndaluan vajzën e tyre të merrte më letra nga Jorge. Ky ishte fundi i historisë së tyre të dashurisë . Pas kësaj, Papa Françesku i ardhshëm përmbushi premtimin që bëri në letër: ai hyri në seminar dhe filloi udhëtimin e tij për t’u bërë prift .

Çfarë ndodhi me Amalia Damonte?

Siç e dinë të gjithë, jeta e Jorge Bergoglio mori një kthesë rrënjësore, duke ia kushtuar jetën shërbimit të Kishës. Megjithatë, historia e Amalia Damonte ka qenë shumë ndryshe. Bëhet e ditur se ish fqinji dhe dashuria e fëmijërisë së Papës vazhdon të jetojë në Argjentinë dhe aktualisht është në pension.

Edhe pse lidhja e tyre nuk përfundoi siç pritej për shkak të kundërshtimit të prindërve të Amalias, të dy kanë ruajtur kontaktin. Në fakt, dihet se ai shkëmbeu korrespondencë me Papën për disa vite.