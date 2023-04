Kush e fiton Ligën e Kampionëve? Tifozët votojnë në faqen e UEFA-s

Jemi duke shkuar në fund të sezonit 2022/23 në kompeticionin më të madh të futbollit në Europë, UEFA Champions League.

Faqja zyrtare te UEFA-s ka publikuar një sondazh me katër ekipet gjysmëfinaliste, se kush mendoni se e fiton këtë kompeticion gjatë këtij sezoni, shkruan Lajmi.net

Afër 100 mijë tifozë kanë votuar dhe është skuadra e Real Madrid, që me përqindje ësht ëmë lartë se kundërshtarët. Tifozët besojnë për 44.5 % se klubi i Carlo Ancelottit mund të shpallet kampion.

Kurse me përqindje në pozitën e dytë qëndron Manchester City me 41.9 %. Më së pakti përqindje ka skuadra e Interit, vetëm 3.4, kurse Milani e treta me 10.1%.

Kujtojmë që ndeshjet e para gjysmëfinale zhvillohet gjatë muajit maj, më datat 09 dhe 10./Lajmi.net/