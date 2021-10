Beniada: Shumë e qetë, jam e emocionuar, e kam jetuar nominimin me qetësi, koha ka kaluar shumë mirë bashkë, janë shumë gjëra, shoqëria që kam njohur Semin, Arditin, Kledin që do të më mungojnë.

Sheila: Sot jam pak e emocionuar, jam efeksionuar me banorët me shtëpisë, e ndiej veten si zonjë shtëpie tani, nuk ndihem gati për ta lënë shtëpinë, kur të iki do ta merrja dhe kolltukun me vete.

Semi: Nuk doja të dilja pa u bërë njëherë si sirenë. Tani që jam bërë si sirenë mund të dal.