“Kush do ta fitojë Big Brother VIP Albania”, ja si përgjigjen vetë banorët Vëllai i Madh, më anë të një zarfi i ka vendosur banorët në një lojë të re që ata duhet ta luajnë. Banorët, do të luajnë një lojë më pyetje të cilave do t’iu përgjigjen vetë ata, shkruan lajmi.net. Pyetjet ishin në lidhje më banorët dhe loja quhej “Kush ka më shumë gjasa të…”. Një…