Kush do shpallet kampion i Kosovës? Këto janë katër ndeshjet vendimtare për Prishtinën, Dritën dhe Ballkanin

Momentalisht, Prishtina është lider në Superligë, një pikë para Dritës dhe dy para Ballkanit, shkruan lajmi.net.

Me vetëm katër xhiro të mbetura, tre kandidatët për titull kërkojnë vetëm fitore edhe pse do kenë sfida mjaftë të vështira, si dhe takime ndërmjet tyre.

Katër ndeshjet e mbetura të Prishtinës:

Xhiro 33: Besa – Prishtina

Xhiro 34: Prishtina – Feronikeli

Xhiro 35: Gjilani – Ballkani

Xhiro 36: Prishtina – Ballkani

Katër ndeshjet e mbetura të Dritës:

Xhiro 33: Gjilani – Drita

Xhiro 34: Drita – Ballkani

Xhiro 35: Drenica – Drita

Xhiro 36: Drita – Arbëria

Katër ndeshjet e mbetura të Ballkanit:

Xhiro 33: Ballkani – Arbëria

Xhiro 34: Drita – Ballkani

Xhiro 35: Ballkani – Trepça

Xhiro 36: Prishtina – Ballkani

Prishtina kryeson në Superligë me 69 pikë, një më shumë se Drita me 68 dhe dy me shumë se Ballkani që zë pozitën e tretë me 67 sosh./Lajmi.net/