Kush do drejtoj Prishtinën? Tri parti kanë zyrtarizuar kandidatët e tyre- emri i Konjufcës vazhdon të përmendet, PDK vazhdon në heshtje

Zgjedhjet lokale në Kosovë, do të mbahen në vjeshtën e këtij viti, saktësisht në muajin tetor ndërkaq data pritet të caktohet gjatë këtyre ditëve nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Në lidhje me këtë datë, Osmani dje ka takuar krerët e partive politike me të cilët është konsultuar për një datë të përshtatshme që do t’i dërgojnë qytetarët drejt kutive të votimit.

5, 12 dhe 19 ishin datat që u propozuan nga krerët e partive politike, ndërkaq data 5 mund të caktohet vetëm nëse e para e vendit do ta caktoj datën sot, shkruan lajmi.net.

Nga këto zgjedhje lokale, ndonëse secila Komunë ka rëndësinë e vet, sy e vesh të gjithë janë nga gara e fortë që do të bëhet në Prishtinë.

Kush do të garoj në Prishtinë?

Kryetari aktual i kryeqytetit, Përparim Rama ndonëse mes shumë kritikash nga qytetarë të Prishtinës dhe më gjerë, do të jetë kandidati i LDK-së për kryetar edhe në këto zgjedhje.

LDK do të ia besoj kandidimin përsëri Ramës, ndonëse gara mund të jetë shumë e fortë nga kandidatët që do të propozohen nga partitë e tjera.

Rama më 8 shkurt 2024, një ditë para zgjedhjeve të përgjithshme ka deklaruar se do të jetë kryetar edhe për një mandat, me qëllimin për ta “transformuar kryeqytetin”.

“Absolutisht që po e kemi një bashkëpunim me LDK- dhe do jemi se bashku në mandatin e dytë, e kam thënë në fillim që më duhen dy mandate ta transformoj kryeqytetin, jemi një jemi bashkë dhe do vazhdojmë’’, tha Rama, teksa u shpreh I bindur se do e fitoj përsëri këtë garë “Pa asnjë dyshim”, pati thënë Rama.

Besa Shahini është kandidatja e parë e cila e ka konfirmuar se do të garoj për të fituar pushtetin në Komunën e Prishtinës.

Në këto zgjedhje, ajo do të kandidoj si kandidate e pavarur dhe jo si pjesë e një partie.

Kështu bëri të ditur vetë Shahini më 3 qershor të këtij viti përmes rrjeteve sociale.

Përmes këtij Njoftimi ajo u shpreh se Prishtinës i duhet një ndryshim radikal, sa i përket zhvillimit.

“Unë dua të jem pjesë e këtij ndryshimi. Ndaj në vjeshtë do të garoj për Kryetare të Komunës në Zgjedhjet lokale 2025.” – tha Shahini.

Përveç Ramës e Shahinit, qytetarët e Prishtinës në fletëvotim do të kenë edhe një mundësi për të zgjedhur.

Deputeti i Kuvendit të Kosovës Bekë Berisha do të jetë kandidat i AAK-së për kryetar të Kuvendit. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i kësaj partie, Ramush Haradinaj dje përmes një interviste.