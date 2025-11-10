Kush, cilat komuna i fitoi? LDK dhe VV barazojnë numrin e komunave që do udhëheqin

Qytetarët iu drejtuan dje kutive të votimit për të dytën herë, pas zgjedhjeve që u zhvilluan më 12 tetor. Në balotazhin e djeshëm 18 komuna pritën deri në orët e mbrëmjes për të ditur se kush do të drejtoj me to. Kësisoj bazuar në të dhënat zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhor del se tash e…

10/11/2025 08:33

Qytetarët iu drejtuan dje kutive të votimit për të dytën herë, pas zgjedhjeve që u zhvilluan më 12 tetor.

Në balotazhin e djeshëm 18 komuna pritën deri në orët e mbrëmjes për të ditur se kush do të drejtoj me to.

Kësisoj bazuar në të dhënat zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhor del se tash e tutje LDK dhe Vetëvendosje do të udhëheqin me nga shtatë komuna, kurse PDK-ja do të ketë nën drejtim gjashtë komunë.

Kurse AAK-ja për dallim nga 12 tetori ku pati vetëm fitoren e Deçanit mbrëmë arriti që të kthejë fitoren edhe në 4 komuna të tjerë duke i bërë gjithsej 5 komuna të cilat do t’i drejtoj, transmeton lajmi.net.

Kësisoj del se Lista Serbe do të drejtojë në fakt më tepër komuna 10 gjithsej derisa Nisma e Kosovës do të udhëheq me Malishevën që drejtoi edhe në katër vitet e kaluar.

Nga balotazhi:

LDK: Prishtinë, Pejë, Dragash, Viti dhe Junik

LVV: Mitrovicë e Jugut, Fushë Kosovë, Gjilan dhe Obiliq

AAK: Gjakovë, Suharekë, Klinë dhe Rahovec

PDK: Prizren, Vushtrri dhe Kaçanik

LISTA SERBE: Kllokot

Partia turke KDTP: Mamushë

Në rezultatet e KQZ-së nuk përfshihen votat me postë dhe ato të personave me nevoja të veçanta.

Në rundin e parë – të 12 tetorit – rezultatet kanë qenë kështu:

LVV: Kamenicë, Podujevë dhe Shtime

PDK: Skënderaj, Ferizaj, Hani i Elezit

LDK: Istog dhe Lipjan

AAK: Deçan

LISTA SERBE: Leposaviq, Novobërdë, Shtërpcë, Zubin Potok, Zveçan, Graçanicë, Ranillug, Partesh dhe Mitrovicë e Veriut.

NISMA: Malishevë

Në Drenas ka fituar iniciativa e Ramiz Lladrovcit./Lajmi.net/

November 10, 2025

