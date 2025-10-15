Kush arriti të marrë më shumë vota si asamblistë në komunën e Hanit të Elezit?
Në Komunën e Hanit të Elezit fitues i zgjedhjeve doli të jetë Mehmet Ballazhi nga PDK-ja.
Tanimë numërimi i votave për asamblistë ka përfunduar edhe në këtë komunë.
100% e votave del të jenë numëruar në këtë komunë.
Përmes këtij linku, kandidatët për asamblistë të kësaj komune do të mund ta dinë sa vota kanë marrë./Lajmi.net/
https://resultslocal2025.kqz-ks.org/mcc?municipality=33&fbclid=IwY2xjawNbLHRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFYNTlJSGJSUFlDS1BKWG03AR5rZujjbF_eE2MyHV6cA2gmhdZJUn7tFYqFgdRpK7e7RLHkO_lb1Y2CdZzq2g_aem_wcmC_K21pSsfVTPALr4F4A&electionType=2&votingStation=0&pollingClass=0