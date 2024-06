Kusari: VV-ja ka injoruar 83% të rekomandimeve të KiE-së për Projektligjin për KPM-në

Juristja e të drejtës së mediave, Flutura Kusari, është shprehur e shokuar me refuzimin që Lëvizja Vetëvendosje ua ka bërë rekomandimeve të Këshillit të Evropës për çështjen e Projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media (KPM).

Ajo ka bërë me dije se partia në pushtet ka injoruar 83 për qind të këtyre rekomandimeve.

Në profilin e saj në “Facebook”, ajo ka shkruar se një refuzim kaq i lart i rekomandimeve të Këshillit të Evropës nuk ka ndodhur në asnjë vend të Evropës.

“Ne kete menyre, Komisioni per Media e ka pase mundesi qe duke i adresu rekomandimet e Keshillit te Europes, te Forumit etj, te draftonte nje nder ligjet me te mira ne Europe. Por cka ben VV? VV vendose qe te injoroje 83% te rekomandimeve te Keshillit te Europes (shihni foton). Une permes ECPMF kam monitoru ndryshime te ligjeve per media ne disa shtete te Europes. Asnjehere nuk kam pa injorim kaq te madh te rekomandimeve te Keshillit te Europes. P.Sh ne Shqiperi, Edi Rama nuk e vazhdoi avanturen e tij me pakon Anti-Shpifje pikerisht pasi Keshilli i Europes e kritikoi permes nje opinioni ligjor”, ka shkruar ajo.

Ajo ka paralajmëruar se ky projektligj sot Komisioni për Integrimeve Evropiane i Kuvendit të Kosovës do të miratohet brenda pak sekondave.

“Sot Komisioni për Integrim Europian ne parlament do ta diskutoje dhe me siguri do ta aprovoje brenda 30 sekondave projektligjin, ndonese ka opinion ligjor zyrtar nga Keshilli i Europes qe thote qe projektligji nuk eshte ne pajtim ne standardet europiane”, ka vlerësuar ajo.

Postimi i plotë: