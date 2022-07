Kusari ngre alarmin dhe numëron parregullësitë: VV nga sot ka filluar tentim-shkatërrimin e bordit të RTK-së

Aktivistja e mediave, Flutura Kusari ka thënë nëpërmjet një statusi në Facebook se sot ka filluar tentim-shkatërrimi i bordit të RadioTelevizionit të Kosovës nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje.

Sipas saj, procesi i intervistimit të kandidatëve për plotësimin e bordit, që është monitoruar nga vet ajo ka qenë joprofesional dhe jotransparent. Ajo vë alarmin tek regresi në transparencë krahasuar me procesin e parë.

“Poentimi i kandidatëve është bërë në mënyrë jotransparente dhe absolutisht jomeritore. Absolutisht jomeritore”, shkruan Kusari.

Ajo më tutje thotë se intervistimi është bërë duke shkelur mbi praktikën e britanikëve, meqë kandidatëve u janë bërë pyetje të ndryshme, një metodë që sipas saj nuk lejon vlerësim objektiv e profesional dhe bëhet me agjendë të caktuar politike.

“Është e papranueshme që në njërën anë të bëhet ftesë për aplikime në rekrutime publike duke premtuar meritokraci dhe duke ftuar profesionistë që të aplikojnë e në anën tjetër të montohen procese në të cilat kandidatët nuk vlerësohen në baza meritore.”, shkruan Kusari.

Ajo i lë fajtorë deputetët e mazhorancës, Fitim Hajrizin, Arbëreshë Kryeziun, Njazi Isakun, Ergjan Galushin e Besim Muzaqin.

“Vendim i drejtë i deputetes së AAK-së Albana Bytyqi dhe deputetit të LDK-së Agim Veliu që kanë paralajmëruar që nuk do ta nënshkruajnë procesverbalin.”, tha ajo.

Ky është statusi i plotë i saj:

Sot ka filluar tentim shkatërrimi i bordit të RTK-së nga ana e VV-së.

Sot kam monitoru intervistimin e kandidatëve për anëtar të bordit të RTK-së (plotësim i bordit).

Procesi ka qenë jashtëzakonisht joprofesional (nga ana e deputetëve të shumicës) dhe jotransparent. Nivel i thellë i regresit në transprencë dhe organizim krahasuar me procesin e parë për zgjedhjen e anëtarëve të bordit të RTK-së në nëntor të vitit të kaluar, i cili ishte organizuar në mënyrë fantastike.

Poentimi i kandidatëve është bërë në mënyrë jotransparente dhe absolutisht jomeritore. Absolutisht jomeritore.

Po ashtu, intervistimi është bërë duke shkelur praktikën e britanikëve, meqë kandidatëve u janë bërë pyetje të ndryshme, metodë kjo që nuk lejon vlerësim objektiv dhe profesional dhe bëhet me agjendë të caktuar politike. Agjendë kjo që u dëshmua.

Është e papranueshme që në njërën anë të bëhet ftesë për aplikime në rekrutime publike duke premtuar meritokraci dhe duke ftuar profesionistë që të aplikojnë e në anën tjetër të montohen procese në të cilat kandidatët nuk vlerësohen në baza meritore.

Vetëm VV-ja ka aftësi që me e shkatërru punën e saj të mirë që e ka bo me RTK-në deri më tani.

Ky zhvillim do të pasqyrohet në detaje në të gjitha vlerësimet ndërkombëtare.

Deputetet përgjegjës janë: Fitim Hajrizi (kryetar i komisionit ad hoc), Arbëreshë Kryeziu, Njazi Isaku, Ergjan Galushi, Besim Muzaqi.

Vendim i drejtë i deputetes së AAK-së Albana Bytyqi dhe deputetit të LDK-së Agim Veliu që kanë paralajmëruar që nuk do ta nënshkruajnë procesverbalin.

Procesi duhet të përsëritet nëse VV nuk dëshiron që ta shkatërrojë punën e mrekullueshme që ka bo deri më tani me RTK. /Lajmi.net/