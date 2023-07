Kusari-Lilasi si gjithmonë me “ankesa”: Tani fajëson LDK-në për dështimet në Kuvend Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së Mimoza Kusari-Lila, në një pronocim për media theksoi se mbledhja e Kryesisë ka dështuar për shkak të mungesës së nënkryetarit të LDK-së në këtë takim. Si gjithjë, ajo bëri me gisht kah LDK-ja, edhe pse kjo e fundit nuk është në koalicion me partinë në pushtet, shkruan lajmi.net “Sot…