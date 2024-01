Kusari-Lila thotë se seanca për faturat e rrymës e thirrur nga opozita është joserioze

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila ka thënë që seanca e sotme e jashtëzakonshme për faturat e energjisë elektrike e thirrur nga opozita ka mundur të jetë pjesë e seancave të rregullta pasi që nuk ka asgjë të re nga opozita, pos kopje të kërkesave të njëjta nga vitet e kaluara.

Përderisa tema që është kërkuar të trajtohet ose me një seancë të jashtëzakonshme është e rëndësishme për të gjithë qytetarët, e njëjta do të mund të trajtohej si pikë e rregullt e një seance të rregullt të Kuvendit ashtu siç do e donte rendi institucional”, ka thënë Kusari-Lila në foltoren e Kuvendit.

“Por sikur të ndodhte kjo, që në fillim, di të duhej të flisnim për zbatimin e marrëveshjeve për zbatimin e energjisë për katër komunat në veri të vendit, dhe heqjen përfundimtare të barrës financiare nga buxheti i shtetit në këmbim të ruajtjes së sovranitetit të sistemit elektroenergjetik të vendit tonë”.

“Kjo situatë e re është hera e parë që zbatohet pas gati një çerekshekulli në kuptimin e përmbushjes së olbligimit qytetar për energjinë e shpenzuar nga banorët e katër komunave në veri të vendit”.

“Megjithatë pasi kemi vendosur për një alternativë tjetër dje as pasi kërkesa e sotme për seancë të jashtëzakonshme nuk përmban asnjë risi nga opozita por është saktësisht kopje dhe përsëritje e të njëjtave kërkesa nga vitet e kaluara kur situata e furnizimit me ne energji ishte shumë më dramatike, dhe përkundër të gjitha vështirësie kemi pasur qeverinë e Kosovës e cila përmes masave të shumta dhe afatgjate vazhdon tu qëndrojë afër qytetarëve të vendit”.

Kusari-Lila tha se rezoluta e prezantuar nga opozita nuk është fare serioze, dhe listoi masat që i ka ndërmarrë qeveria.

“Fillimisht rezoluta e prezantuar nuk është serioze dhe nuk kontribuon në ofrimin e zgjidhjes”.

“Kjo nuk është risi në vetvete pasi që zgjidhjet e vetme që i keni ofruar në vazhdimësi kanë qenë seanca të jashtëzakonshme për gjendjen në sektorin e energjisë, komisione hetimore për sektorin e energjisë në mesin e krizës, ndërkaq në vazhdimësi keni abstenuar në votime e mospjesëmarrje në zhvillimin e politikave për sektorin e energjisë përkundër se siç mund të pajtohemi, sifdat shumëvjeçare të këtij sektori janë përgjegjësi edhe e juaja nga tërë dekadat e fundit”.

“Përkundër abstenimit tuaj në këtë proces, pozita në Kuvend dhe qeveria e Kosovës kanë qenë seriozisht të angazhuara në gjetjen e zgjidhjes dhe ofrimin e lehtësirave për ballafaqimin me situatën e vështirë me energji elektrike”.

“ Ne si pozitë e kemi miratuar strategjinë për energjinë 2022-2031 e cila në përputhje me politikat tranzitore të sektorit parasheh rritjen e kapaciteteve të burimeve të ripërtërishme deri në një mijë e 300 megavatë”.

Ajo po ashtu tha se gjashtë herë i kanë vazhduar masat emergjente për sektorin e energjisë dhe kanë miratuar plotësimin e ndryshimit të ligjit për energjinë.

“Në funksionimin e zinxhirit politkëbërës për sektorin e energjisë kuvendi këtë rol ka, ndërsa në procesin e përcaktimit të çmimit dhe shqyrtimit tarifor atë siç e dimë të gjithë e bën Zyra e Rregullatorit të Enerjgusë pjesë e së cilit shqyrtim kanë mundësi të jenë të gjithë pa përjashtim”.

“Me arsyetimin e kërkesës së opozitës këtë seancë është parashtruar teoria se kthimi i bllok-tarifës është përcjellë me diskriminim të drejtpërdrejtë të qytetarëve të cilët ngrohen me energji elektrike”.

“E vërteta qëndron se pikërisht tërheqja e bllok-tarifës në vitin 2017 ka nxitur konsumin e energjisë elektrike për ngrohje në veçanti në periudhën e pikut”.

“Kështu që kemi përfundu në një periudhë të shkurtër kohore në ngritje të konsumit mbi 40 për qind dukuri e cila shumë pak ngjan në vendet tjera në zhvillim apo në vendet e zhvilluara e aq më pak do të duhet të ishte prezentë në vendin i cili në kapacitetet energjetike të bazuara në thëngjill i ka të vjetruara prej 40 deri në 60 vjet”.