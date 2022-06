Kusari-Lila: Shumë herë kemi festuar për liberalizim të vizave

Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari – Lila është shprehur e rezervuar lidhur me ndonjë vendim të Këshillit Evropian lidhur me liberalizmin e vizave për Kosovën.

Ajo në Tëvë 1 deklaroi se kjo për shkak se tashmë shumë herë është premtuar dhe festuar se liberalizmi ka ndodhur, por që nuk ka ndodhur.

“Sa i përket takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, kam qenë e rezervuar dhe do të jem deri në një vendim të mirëfilltë. Shumë herë kemi festuar, jemi gëzuar është thënë që qytetarët do të lëvizin nga ky vit apo ky vit pa viza. Për qytetarët e Kosovës ka mbetur vendimi, nuk ka mbetur pritje. Është e tepërt të flasim për pritjet apo deklaratat inkurajuese të ministrave të vendeve të BE-së, na duhet vendimi dhe deri në atë moment ne mbetet të jemi të fokusuar në këtë kërkesë, por jo të limituar”, tha ajo.

Madje, Kusari – Lila thekson se për qytetarët e vendit, lajm do të jetë vetëm vendimi për liberalizim të vizave dhe jo datat.

“Po e them që për data kufizohem të bëjë parashikime, nuk është puna që jam më pak optimiste, jam optimiste në raport me zhvillimet e brendshme, por kursejmë emocionet dhe qytetarët e Kosovës nga ndjenjat që i kanë kaluar për ta do të jetë lajm vendimi jo më datat nuk do të jenë lajme sepse është shter gëzimi. Shumë shpesh ka pasur premtime është e padrejtë çfarë ju ka ndodhë qytetarëve të Kosovës në këtë proces”, theksoi ajo.